Dawidowicz: “Bella la musica italiana, scambierei la mia maglia con quella di Annalisa”

"Verona città? Sono stato due volte a vedere i concentri all'Arena, mi piace la musica italiana ma non ho mai tempo di andarla a vedere perché giochiamo o sabato o domenica. Una che mi piace è Annalisa. Penso che in questo momento sia lei la cantante che in Italia senti più spesso in radio. Darle la mia maglia? Magari le scambiamo...".