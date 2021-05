Dawidowicz e Lazovic, arrivano i rinnovi

Contratti prolungati per i due giocatori, nei prossimi giorni l'ufficialità

Arriveranno nei prossimi giorni le firme sui nuovi contratti per Pawel Dawidowicz e Darko Lazovic.

I due giocatori vanno in scadenza con l'Hellas il 30 giugno 2022, ma per loro è imminente il prolungamento. Lo riporta "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola.