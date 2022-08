Dawidowicz e Piccoli out a Bologna. Problemi fisici, ecco quali

Barak non c'è, ufficialmente per "ritardo della condizione"

Non saranno della gara di Bologna Pawel Dawidowicz e Roberto Piccoli , bloccati da problemi fisici.

Il difensore ha riportato una contusione al quadricipite femorale destro, mentre per Piccoli si tratta di una lesione di primo grado al bicipite femorale destro.

Antonin Barak non c'è, ufficialmente, come spiegato dal ds Marroccu a Sky, per ritardo nella condizione.