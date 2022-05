Dawidowicz: “Grazie al pubblico per l’applauso di oggi”

Il difensore al suo rientro: "All'Hellas trattato come un figlio"

"Sono contento di essere tornato proprio in casa, era importante per me farlo davanti ai nostri tifosi. Peccato solo non aver vinto, ci proveremo la prossima volta. Devo ringraziare lo staff medico e tutti i preparatori, mi hanno trattato come un figlio. Abbiamo lavorato veramente tanto, ogni giorno per diverse ore e devo anche ringraziare la mia ragazza per essere sempre stata con me. L'applauso al mio ingresso in campo? Vale tanto, è stato bellissimo ed emozionante, ma sono rimasto concentrato. Voglio ringraziare tutti i tifosi sia per la spinta che mi hanno dato, sia per tutti i messaggi che mi sono arrivati dopo l'infortunio. Abbiamo disputato un bel campionato. Peccato non aver vinto oggi per i nostri tifosi, ma abbiamo raggiunto il nostro obiettivo e siamo ugualmente contenti".