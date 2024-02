Dawidowicz: “Noi uniti, tutti insieme per la salvezza”

Ha detto il difensore dell'Hellas: “ Siamo uniti, lo siamo come prima e più di prima, e questo è un aspetto fondamentale. Quando si è chiusa la finestra di mercato invernale ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti: “La squadra è questa e tutti insieme, con il gruppo che c’è, abbiamo le possibilità di raggiungere la salvezza”. Siamo ripartiti in questo modo, sapendo quale dovrà essere la strada da fare per conquistare l’obiettivo”.

Poi: “Qui i capitani sono tanti, e non è una questione legata al tempo passato all’Hellas. Si tratta di personalità, del contributo che tutti danno alla squadra, sul campo e fuori. Questo vale anche per chi, magari, è arrivato un anno fa, ma sa farsi sentire. Poi, è chiaro che essendo al Verona da sei stagioni avverto una responsabilità forte. Una promessa da mantenere se restiamo in Serie A? Quella di una grande festa insieme ai nostri tifosi. Restare in A è una gioia da condividere con tutti”.