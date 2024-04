Dawidowicz out con l’Udinese, il motivo

Non c'è Pawel Dawidowicz nel Verona per la sfida con l'Udinese. Il difensore polacco ha infatti accusato un risentimento muscolare che gli ha impedito di scendere in campo nella sfida salvezza con i friulani. Al suo posto Coppola che fa coppia con Magnani. Per l'emergenza in panchina c'è il Primavera Christian Corradi, ma anche Vinagre può adattarsi al ruolo.