Dawidowicz, rinnovo okay: contratto fino al 2025

Firma con l'Hellas per il difensore polacco

Approdato in gialloblù nell’estate del 2018, Pawel Dawidowicz – difensore centrale e nazionale polacco di 26 anni – ha da poco concluso la sua terza stagione consecutiva con il Verona, in forza al quale ha dapprima festeggiato la promozione nella massima serie con 33 presenze(playoff compresi) in Serie B, per poi disputare 45 partite in A. In totale, comprendendo anche la Coppa Italia, Pawel ha indossato la maglia del Verona 81 volte, segnando un gol in Serie B e uno in A.