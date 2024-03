Dawidowicz: “Vittoria per i tifosi, ci capiscono e ci spingono”

"Sono orgoglioso della squadra e dei tifosi che capiscono in che momento siamo. Sono venuti in tanti e questa vittoria è per loro. I nuovi si sono fatti trovare pronti e lottano per decidere le partite come ha fatto Swiderski. Baroni sta facendo un gran lavoro, non è facile cambiando tanti giocatori e con gli allenamenti dove si parlano cinque lingue diverse, l'importante è che oggi ha vinto chi era più squadra e chi ci credeva di più. Salto la prossima per squalifica? Non volevo, ma ok, è successo. La forza siamo noi calciatori ma anche lo stadio, perchè ci spinge e crede in noi".