De Agostini: “Che forte questo Verona. Chi mi piace di più? Barak e Ilic”

L'ex terzino gialloblù: "Grande percorso con Juric, manca poco per fare sogni più grandi"

"Il Verona prosegue in quel percorso che è stato tracciato da Ivan Juric, sta per mettere al sicuro la permanenza in Serie A, non mancano molti punti, dopo si vedrà. Per sogni più grandi non serve tanto di più, magari giusto un po’ più di attenzione in alcuni momenti in campo, penso ai punti sfuggiti nel finale di partita, ultimo caso a Genova. Però resta un Hellas bello e forte, in cui spicca Barak, bravissimo interprete a tutto campo. Mi piace anche Ilic, una novità che mi ha colpito".