De Agostini: “Dai medici le risposte anche per il calcio”

Gigi De Agostini, ex gialloblù, raggiunto telefonicamente da www.hellas1903, ha parlato della situazione del calcio.

Queste le sue parole: “Il momento è difficile da capire, quel che è certo è che serve aspettare le indicazioni che vengono dai medici e agire di conseguenza. La ripresa potrà esserci nel momento in cui le condizioni sanitarie lo permetteranno“.

Continua De Agostini: “I giocatori dovranno comunque recuperare la forma. Mio figlio Michele, che è nel Pordenone, si prepara a casa, per quanto possibile, seguendo le tabelle inviate regolarmente dal preparatore atletico. Per tutti servirà tempo per riprendere in maniera adeguata, per adesso non si possono fare valutazioni precise“.