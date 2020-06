De Agostini: “Dai Verona, sogno di rivederti in Europa”

“L’Hellas ce l’ho nel cuore e la sua stagione, finché non c’è stato lo stop, è stata eccezionale. Grande il lavoro di Ivan Juric, grande il rendimento dei giocatori. La salvezza è pochi punti più in là, dopo credo nell’Europa, sarebbe straordinario, tanto più che il Verona ci tornerebbe a distanza di trentatré anni. C’ero io, nel 1987, quando fummo quarti e conquistammo un posto per la Coppa Uefa”.

Queste le parole di Gigi De Agostini, ex gialloblù, intervistato dal “Corriere del Veneto” oggi in edicola.