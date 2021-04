De Agostini e il Verona: “Peccato aver perso dei punti, ma conta la salvezza”

L'ex gialloblù: "Speravo di vedere l'Hellas ancora più in alto, però l'obiettivo è stato raggiunto"

Queste le sue dichiarazioni: "Mi sarebbe piaciuto vedere l’Hellas salire ancora più in alto, ci sono state delle opportunità per riuscirci, in determinate partite, ma nel finale di gara sono svaniti spesso dei punti che potevano consentire alla squadra di raggiungere una posizione di classifica ancora migliore. Peraltro, gli obiettivi del club sono stati centrati, con la salvezza che è stata raggiunta con largo anticipo, quindi non c’è niente da dire in merito, è stato fatto davvero il massimo da tutti”.