De Agostini e lo stop al campionato: “Incognita anche per il Verona”

Gigi De Agostini, ex gialloblù, intervistato da “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola parla della situazione del Verona dopo i due turni rinviati per l’emergenza coronavirus.

Dice: “Dispiace che non abbia potuto scendere in campo, visto che stava vivendo un grande momento di forma. La spinta dell’entusiasmo sarebbe stata importante. Magari non risentirà di questa sosta obbligata, ma quando riprendi non sai mai come andrà, ci sono delle incognite. Tuttavia, il Verona ha sempre preparato le partite come se avesse dovuto giocarle, quindi dal punto di vista fisico non credo avrà problemi. Anzi, magari recupererà anche qualche assente”.