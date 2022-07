De Agostini: “Verona, attento a vendere i big dell’attacco”

Osserva: "Simeone e Barak vicini alla cessione, dopo la partenza di Caprari? Sarebbe dura, si tratta di azzerare un trio d’attacco che ha segnato 40 gol la scorsa stagione. Se restasse almeno Barak le cose cambierebbero, è un giocatore che stimo da tempo, già da quando era all’Udinese. Al tempo stesso, i bilanci devono essere in equilibrio, capisco che un club come l’Hellas non possa permettersi di superare determinati limiti. Ad ogni modo, occorrerà individuare i sostituti giusti, ci sono dei nuovi giocatori e, al solito, spetterà al campo emettere il giudizio sulle scelte che sono state fatte al riguardo. Ho fiducia in Lasagna: fin qui ha avuto sfortuna in gialloblù, ma è forte, merita di riscattarsi”.