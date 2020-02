De Agostini: “Verona, ecco come puoi fermare la Juve”

Gigi De Agostini, ex terzino dell’Hellas, in gialloblù nel 1986-87, prima di passare alla Juventus, parla della partita con i bianconeri che si disputerà domani al Bentegodi.

Intervistato dal “Corriere di Verona” oggi in edicola, De Agostini dice: “Fermare la Juve? Le possibilità per riuscirci ci sono, eccome. D’accordo, la Juventus è colma di campioni formidabili, ma a proprio vantaggio l’Hellas ha un’organizzazione ineccepibile. Servirà una prova da grande squadra per fermare una corazzata qual è quella di Sarri. Il Verona non è battuto in partenza”.