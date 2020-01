De Agostini: “Verona, il tuo è grande calcio”

Gigi De Agostini, ex terzino gialloblù, parla dell’Hellas, al termine del girone d’andata.

Dice, intervistato da “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola: “Quanto mi ha sorpreso il Verona? Molto, ma credo che valga per tutti. Sta giocando un grande calcio. Sbaglia poco e si propone con grande forza. Sul piano atletico, ci sono delle fasi delle partite in cui pare davvero dilagante. E dietro, guardando i numeri, è difficile fargli gol: è compatto, chiude gli spazi, per nessuno è facile passare”.