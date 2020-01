De Fanti, l’agente di Borini: “Perché Verona? Juric ha dato garanzie sul ruolo in campo”

Sembrava a buon punto la trattativa che avrebbe portato Fabio Borini a Genova.

Invece poi il giocatore ha scelto Verona. La motivazione viene spiegata dal suo agente, Roberto De Fanti, come riportato da ilmilanista.it:

“Con Fabio avevamo stabilito che la scelta dovesse essere ponderata e basata essenzialmente sul lato tecnico. La sua intelligenza tattica lo ha portato a giocare in diversi ruoli per il Milan in questi due anni ma Fabio rimane sostanzialmente un attaccante; di conseguenza la scelta sarebbe andata a cadere sul club che gli desse le maggiori garanzie tecniche. C’erano tante squadre che lo volevano e la scelta di Verona nasce proprio per il bel gioco espresso da Juric questa stagione. Il mister è stato fondamentale in questa scelta. La serenità dell’ambiente e la bellezza della città hanno fatto il resto”.