De Laurentiis: “Che delusione l’ultima partita col Verona”

Il presidente del Napoli: "All'intervallo sono andato negli spogliatoi per incitare la squadra"

De Laurentiis, riporta www.gazzetta.it, ha detto: "L’ultima partita è stata una grande delusione, nell’intervallo sono andato negli spogliatoi per incitare la squadra. Arrivi alla fine di un campionato così negativo e complesso sul piano dell’attenzione nervosa, perché ti stai giocando un traguardo importante, dove sei stato bastonato durante l’anno, in qualche partita dove avresti meritato qualcosa in più. Io non ho nulla da recriminare, è stato un campionato falsato"