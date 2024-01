De Rossi: “Verona squadra solida, l’emozione dell’esordio non ci deve fare scherzi”

Il neo allenatore della Roma: "Spero non ci sia malumore tra i tifosi"

Daniele De Rossi ha tenuto la sua prima conferenza stampa da allenatore della Roma, in vista del suo debutto domani contro il Verona. Queste alcune delle sue dichiarazioni.

"Mi innamoro di questo lavoro con Spalletti, poi Luis Enrique. Questi tipi di allenatori, che portano tanti giocatori in fase offensiva e che difendono a 4, mi hanno fatto innamorare. Questa squadra gioca però da anni a tre, ora vediamo, si può anche difendere in un modo e attaccare in un altro tramite alcune rotazioni, vediamo. Magari cambieremo durante la partita o a seconda dell'avversario".