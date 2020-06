De Zerbi: “Abbiamo creato più del Verona, dà fastidio aver preso tre gol”

Nel post gara di Sassuolo-Verona, il tecnico neroverde Roberto De Zerbi ha parlato in zona mista, analizzando il 3-3 finale.

Così l’allenatore degli emiliani: “Anche nel primo tempo qualcosa avevamo creato, anche se a ritmo blando a causa del caldo. Abbiamo fatto venti tiri, il triplo di quelli del Verona e come occasioni più ne abbiamo create più del doppio di loro. Ma nonostante ciò abbiamo preso tre gol, dà fastidio anche perché erano gol evitabili. Ci sono dei momenti in cui caliamo l’intensità mentale, è il campionato più prestigioso dove vieni punito al minimo eorroe, non possiamo sbagliare letture semplici di gioco”.

Continua: “Boga è partito dalla panchina perché nelle altre due gare aveva fatto male, se è collegato gioca e fa la differenza, se non è collegato si vede la partita vicino a me”.