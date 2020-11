De Zerbi: “Grande Verona, fa calcio totale. Dobbiamo giocare con coraggio”

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con il Verona.

Queste le sue dichiarazioni, riportate dal sito www.sassuolonews.net: “Mi aspetto di vedere il gusto di giocare con il sangue agli occhi perché questa è una partita se non hai il sangue agli occhi vaiin difficoltà. Il Verona sta facendo meglio di tutti in questo anno e mezzo, hanno un’identità forte e sono sempre difficili da affrontare. L’anno scorso abbiamo fatto 4 punti ed è stato difficile, sarà difficile anche per loro e per noi domani”.

Continua De Zerbi: “Tutto è decisivo, quando giochi contro una squadra che fa un calcio totale tutto diventa decisivo, diventa decisivo il duello, il singolo nella testa, il coraggio perché il Verona ha coraggio, diventa decisivo come al solito l’episodio, l’aspetto tecnico ma abbinato all’aspetto fisico perché se metti uno e non metti l’altro non puoi fare risultato pieno contro il Verona ma penso anche contro di noi”.