De Zerbi: “Juric valore aggiunto del Verona, stanno facendo meglio di noi”

L'allenatore del Sassuolo: "Grande rispetto reciproco, partita aperta"

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa prima della gara con il Verona, al via domani alle 15 a Reggio Emilia.

Dice il tecnico neroverde, come riporta il sito www.sassuolonews.net: "Quando ci fanno i complimenti per le annata che stiamo facendo dico sempre che il Verona è quella che sta facendo meglio di tutti perché ha cambiato tanti giocatori, penso che sia molto difficile, per tutti, giocare contro di loro. Hanno messo dei giocatori di qualità, quest'anno soprattutto, ma penso che sia stato l'allenatore il vero valore aggiunto. Noi abbiamo vinto spesso e pareggiato, qualche partita ci è andato bene qualche episodio così come in qualche altra partita ci è andato storto, il Verona sta facendo un campionato di qualità così come il Sassuolo".