De Zerbi: “Non abbiamo fatto la migliore partita, ma non abbiamo rubato nulla”

Roberto De Zerbi commenta la vittoria al Bentegodi per 0-2 sul Verona ai microfoni di Sky Sport.

Queste le parole del tecnico neroverde: “Affrontare il Verona, come affrontare l’Atalanta, sono quattro partite completamente diverse. Con loro bisogna essere diverso. Mettono in difficoltà tutte le squadre, non solo il Sassuolo. Il Verona ha avuto delle occasioni, ma non abbiamo rubato nulla. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, poi siamo andati su altri binari. Bisogna vedere se gli avversari sanno seguire i nostri binari. Oggi non è stata la nostra migliore gara, abbiamo fatto quello che richiedeva la partita, facendo quello che potevamo fare“.