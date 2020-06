De Zerbi: “Verona come Atalanta e Inter, è la rivelazione del campionato”

“Insieme al Parma sono la rivelazione del campionato e la prendiamo come se giocassimo contro l’Atalanta o come contro l’Inter. Abbiamo però le armi per metterli in difficoltà, come le abbiamo per mettere in difficoltà chiunque. Abbiamo anche dei limiti e dei difetti da togliere perché anche loro ci possono mettere in difficoltà. Sanno cosa fare, sono forti, giocheranno con coraggio e noi anche, è una partita che ognuno giocherà con le proprie armi”.

Queste le parole del tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, in previsione della partita con il Verona al Mapei Stadium di Reggio Emilia, riportate dal sito www.sassuolonews.net.