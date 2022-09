Depaoli: “Noi tosti, metteremo in difficoltà l’Udinese”

Il giocatore gialloblù: "La pausa ci è servita. Affrontiamo la squadra più in forma del campionato"

Fabio Depaoli, tornato al Verona dalla Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa.

Ha detto il giocatore dell'Hellas: "La pausa di campionato ci è servita moltissimo, abbiamo lavorato più di prima, facendo più allenamenti e più partite. È stata quasi un ritiro, per provare ad essere più brillanti e più competitivi. L'Udinese è la squadra più in forma del campionato, noi ci presenteremo tosti, cattivi. Saremo pronti a metterli in difficoltà".