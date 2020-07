Luigi Di Biagio commenta la sconfitta subita al Bentegodi: “Siamo stati un po’ troppo passivi. Siamo mancati di reattività e ci siamo ritrovati sul 2-0. Nel primo tempo non ho visto una squadra attiva, mentre nel secondo abbiamo provato a fare qualcosa di meglio. Sono molto deluso. Nelle scorse partite avevo visto una squadra più propositiva, cosa che oggi non ho visto. Quello che è successo questa sera non va assolutamente bene“.