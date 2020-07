Di Biagio: “Verona sorpresa della stagione, Spal per i tre punti con l’Hellas”

Luigi Di Biagio, allenatore della Spal, ha parlato della partita con il Verona, al via oggi alle 19.30.

Queste le sue dichiarazioni, riprese dal sito www.estense.com: “Ci dobbiamo aspettare una partita dove cercherò di utilizzare coloro che non hanno giocato e darò più spazio possibile a gente fresca. Sarà un incontro in cui ci piacerebbe proporre qualcosa di positivo, cercando di vincere. Fino all’ultimo ci abbiamo provato con il Torino, ma non ci siamo riusciti. Sarei felice di vedere un gruppo che sia propositivo dal primo minuto per cercare di centrare tre punti contro il Verona, che nel corso di questa stagione è stata una vera sorpresa e ha fatto un grande lavoro, soprattutto se si considera che le difficoltà di tante squadre neopromosse sta nell’avere costanza nel rimanere in A. Mi ha ricordato molto la Spal dei primi due anni”.