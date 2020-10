Di Carmine ancora ko, si prepara Favilli

Era favorito per una maglia da titolare per la partita con la Juventus, invece Samuel Di Carmine si è fermato di nuovo.

Ancora un problema muscolare per l’attaccante, bloccato da una lesione di primo grado dell’otturatore esterno della gamba sinistra.

I tempi di recupero per Di Carmine, che già si era infortunato nel corso della gara con l’Udinese, sono da valutare. Stasera, quindi, si prepara a scendere in campo Andrea Favilli, già in campo dal 1′ con il Parma e la Roma e subentrato proprio con l’Udinese, incontro in cui segnò il gol decisivo per la vittoria dell’Hellas.