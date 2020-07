Di Carmine: “Arriviamo tra i primi dieci? Nessuno ci credeva!

Al termine della partita contro la Spal, terminata 3-0 per i ragazzi di Juric, l’attaccante del Verona Samuel Di Carmine ha parlato in zona mista.

Queste le sue dichiarazioni: “La terza doppietta stagionale? Sono felicissimo, per me il gol è tutto e poi ci serviva la vittoria quindi sono ancora più contento di averla portata a casa così. Io capocannoniere della squadra? Ho sempre creduto nelle mie qualità, quando gioco punto sempre a segnare e credo che 8 gol siano un bel bottino. Se oggi siamo stati perfetti? È stata una bella gara, siamo partiti forte portandoci in vantaggio. Nonostante il caldo e le gambe pesanti abbiamo fatto una partita importante“.

Poi: “Arrivare nei primi dieci posti? Abbiamo fatto una cosa bellissima, centrando un risultato che all’inizio nessuno credeva potesse essere alla nostra partita. L’ultima in casa di Pazzini? Con Giampaolo ho sempre avuto un bellissimo rapporto. Mi ha insegnato molto, da quando sono qua mi ha sempre aiutato. Gli faccio i complimenti per la carriera che ha fatto, per me giocare con lui è sempre stata una grande, grandissima emozione“.