Di Carmine, che duello con la difesa-bunker del Napoli

Sabato, prima di essere sostituito per necessità tattiche (il Verona era in dieci per l’espulsione di Fabio Borini), Samuel Di Carmine è stato decisivo.

Con il Cagliari, spettacolare la sua doppietta. Soprattutto il secondo gol è stato un capolavoro di precisione e potenza.

Stasera il centravanti guiderà l’attacco dell’Hellas nella partita con il Napoli. Un duello durissimo, con davanti una coppia di difensori esperti, tra i migliori del campionato di Serie A e non solo.

Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic: il bunker di Rino Gattuso si fonda su di loro.

Di Carmine è in grande forma, sarà una sfida tutta da seguire.