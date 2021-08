Di Carmine, la Reggina aspetta ancora per poco

L'attaccante non si decide, vuole la serie A

Samuel Di Carmine non rientra nei piani di Di Francesco ed è sul mercato da tempo. La pista più concreta lo porterebbe alla Reggina, che tuttavia dopo un'offerta rilevante (450 mila euro a stagione) non intende aspettare ancora. Se il club calabrese non avrà risposta entro oggi dall'attaccante del Verona, scrive Alfredo Pedullà, virerà su Galabinov.