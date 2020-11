Di Carmine titolare a Bergamo, Juric conferma: “Gioca lui”

“Ha giocato anche contro il Sassuolo ed è entrato a Cagliari. Io con lui sono molto chiaro, lo apprezzo. In queste due partite l’unico rammarico è legato al fatto che dovesse fare gol, e lui lo sa, ma ha fatto due partite con grande intensità e grandissimi movimenti. Su di lui non ho dubbi, con me non si parla di gerarchie: li guardo, dipende dal momento, non dalle gerarchie. Samu penso sarà titolare domani, lo vedo bene ed è probabile che giochi”.

Così Ivan Juric a proposito dell’impiego di Samuel Di Carmine con l’Atalanta. Sarà lui, dunque, a guidare l’attacco del Verona al Gewiss Stadium.

Juric ha spiegato anche quanto ci vorrà per rivedere in campo Nikola Kalinic: “È un infortunio muscolare minimo, dovrebbe saltare questa e le prossime due, se tutto va bene“.