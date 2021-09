Di Francesco, a Bologna per spezzare la serie no

Il tecnico è senza vittorie in campionato da diciotto partite, al Dall'Ara serve svoltare

Per l'Hellas c'è da muovere la classifica dopo l'inizio di campionato con due sconfitte subite, con Sassuolo e Inter, al Bentegodi.

Eusebio Di Francesco deve anche spezzare la serie no che lo vede senza vittorie dal 2-0 con cui il Cagliari ebbe la meglio sulla Sampdoria il 7 novembre scorso.

Per il tecnico, da allora, 18 gare prive di successi in campionato (due, invece, le affermazioni in Coppa Italia, con il Cagliari proprio col Verona e poi alla guida dell'Hellas col Catanzaro), con 5 pareggi e 13 partite perse.