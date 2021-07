Di Francesco: “Bene non aver preso gol, ora più concreti davanti”

Il tecnico gialloblù: "Grande voglia di fare per la squadra. Kalinic? Presto più brillante"

"Abbiamo lavorato tanto, con grande intensità e desiderio di ricercare quello che chiedevo. Oggi siamo partiti con difficoltà, anche a livello fisico, ma me l'aspettavo. Sono convinto che dopo due giorni di riposo saremo più brillanti. Per il resto sono contento della voglia di fare dei ragazzi: l'aspetto positivo è non aver mai preso gol, dobbiamo migliorare nella concretezza sotto porta".

Aggiunte l'allenatore dell'Hellas: "Kalinic? Se dovessimo valutare le squadre per i primi quindici giorni di ritiro ci sarebbero promossi e bocciati con troppa facilità. Nikola non ha potuto lavorare con continuità per via degli infortuni, lo sta facendo in questo ritiro. Ci auguriamo diventi più brillante, con i carichi è normale sia più pesante. Deve snellire i suoi modi di muoversi, mi auguro di averlo quanto prima più brillante".