Di Francesco “blinda” Zaccagni: “Restare al Verona gli farà bene”

Il tecnico: "Mattia deve dare continuità a quanto sta facendo"

Il suo nome sta girando come possibile nuovo acquisto della Lazio. Su Mattia Zaccagni, che ha deciso di attendere il fine mercato per rinnovare col Verona, proprio per capire se vi siano altre opportunità, Eusebio di Francesco sembra però avere le idee chiare. "Rimango su quello che ho detto nel post-gara di Verona-Sassuolo - spiega l'allenatore del Verona - sono felice di quello che sta facendo, deve dare continuità: troverà giovamento a continuare un altro anno qui a Verona, o anche di più, perché no".