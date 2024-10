Di Francesco: “Con il Verona partita in un ambiente difficile”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita con il Verona.

Ha detto, come riporta www.tuttomercatoweb.com: "È una settimana particolare, breve. Abbiamo fatto tante valutazioni rispetto alle tante cose positive viste e quelle da migliorare. Abbiamo lavorato sugli aspetti di crescita. Che ci saranno sempre. Per gli infortunati, penso che recupereremo Altare e Yeboah, vediamo nella rifinitura".

Poi: "Che Verona in aspetto? Aggressivo, di gamba, in un ambiente ostile e difficile. Conosco Verona e i suoi tifosi, sono stati in partita contro il Torino anche in dieci".