Di Francesco: “Con Juric ci siamo fatti i complimenti a vicenda. Un punto che mi dà soddisfazione”

Eusebio Di Francesco commenta la gara col Verona. Queste le dichiarazioni dell’allenatore del Cagliari in conferenza stampa.

“Nel primo tempo abbiamo sofferto l’inizio del Verona, poi siamo venuti fuori. Nella ripresa abbiamo giocato con più qualità mettendo alle corde l’Hellas, quindi abbiamo avuto l’atteggiamento giusto. Mi ha fatto piacere vedere i miei ragazzi così. Il Verona mette in difficoltà tutti. Il calciatore moderno deve avere corsa, non esiste un altro modello. I miei negli allenamenti danno tutto, è questa la mentalità giusta. Oggi è un punto che prendo con soddisfazione. Certo, tre sarebbero stati meglio. Con Juric ci siamo fatti i complimenti a vicenda. Abbiamo visto in campo quello che volevamo vedere”.