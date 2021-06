Di Francesco e il Verona, l’Hellas per rilanciarsi

In ascesa con il Sassuolo, in alto con la Roma, dopo gli ultimi esoneri: ora la ripartenza in gialloblù

Redazione Hellas1903

Eusebio Di Francesco si avvicina all'Hellas.

Una volta trovato l'accordo per la risoluzione del contratto con il Cagliari, il tecnico potrà firmare con il Verona.

Per lui, il passaggio in gialloblù rappresenta la possibilità di un pieno rilancio dopo gli esoneri con la Sampdoria e, dunque, con il Cagliari.

Prima c'era stato quello con la Roma, con cui l'anno precedente era arrivato in semifinale di Champions League, dopo avere eliminato il Barcellona e sfiorato la rimonta con il Liverpool.

Di Francesco, guida del Sassuolo nella sua ascesa dalla B fino alla qualificazione all'Europa League, si prepara alla sfida di un Hellas da condurre alla salvezza dopo le due brillantissime stagioni con Ivan Juric in panchina.