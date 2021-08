Di Francesco: “Male sottoporta, dobbiamo migliorare. Ma la mentalità c’è”

L'allenatore del Verona: "Kalinic e Barak miglioreranno. Ora passare il turno in Coppa Italia"

Eusebio Di Francesco commenta l'amichevole con la Sampdoria del suo Verona, conclusasi con la vittoria per 1-0 dei blucerchiati sul campo di Pavia.

"Spiace perdere, ci tenevamo a fare risultato in una partita in cui abbiamo avuto un ottimo possesso palla. Ci è mancato il guizzo vincente. Siamo mancati sottoporta, all'inizio e nel finale.

Già mantenere la mentalità dell'anno scorso mi fa piacere. Dobbiamo migliorare su tante altre cose e dobbiamo migliorare e cercare di arrivare alle partite che contano veramente nella giusta condizione. Ci vuole maggiore determinazione sottoporta. Sul loro gol abbiamo commesso un errore e la Samp ne ha approfittato. Nella ripresa con Gunter non abbiamo segnato in una situazione simile.

Kalinic? È calato alla distanza. Nel primo tempo doveva far gol ma si è mosso bene e sta migliorando la sua condizione fisica. Sulle corsie è la zona di campo dove abbiamo più necessità di inserire giocatori ma va sottolineata la capacità di adattarsi di Casale in un ruolo non suo. Anche Cancellieri è un giocatore che ha la capacità di riaprire questo ruolo".