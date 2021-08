Di Francesco: “Mi girano troppo, il Verona non meritava di perdere”

L'allenatore del Verona: "Espulsione ingiusta, bravi i miei, tifosi straordinari"

"Faccio i complimenti ai miei ragazzi per l'atteggiamento e la predisposizione al sacrificio. Prima dell'espulsione di Veloso il Verona non aveva fatto giocare il Sassuolo. Mi girano troppo, perchè i ragazzi per come si allenano e per quello che fanno non meritavano di perdere. Non dico parolacce ma vorrei dirne tante. La squadra osa, rischia e se la gioca. Grande carattere, orgoglio e qualità. Nel primo tempo abbiamo dominato. Poi in inferiorità i palleggiatori del Sassuolo hanno avuto buon gioco. L'espulsione è ingiusta perchè prima c'era una gamba tesa di Djuricic, quindi i falli c'erano ma prima c'è stato il loro.