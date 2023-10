Di Francesco: “Mi tengo stretto questa squadra, ma abbiamo rischiato nel finale”

“Reinier? Sono felice per il suo gol - dice il tecnico - mi auguro che arrivino ancora gol di giocatori giovani che sono arrivati adesso Sorrideva perché aveva fatto gol. La gioia però finisce lì. I ragazzi devono capire che le partite durano cento minuti adesso. Abbiamo rischiato e infatti abbiamo preso gol nel finale. Reinier non deve mollare e stare sul pezzo fino alla fine.

Questo Frosinone deve avere personalità e carattere. Non possiamo farne a meno per fare un campionato così in Serie A e puntare alla salvezza. Battiamo molto in allenamento sul restare attaccati al risultato.