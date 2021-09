Di Francesco: “Non siamo in difficoltà, la squadra c’è. Paghiamo gli errori”

Il tecnico: "Dobbiamo lavorare su tanti aspetti, specie sulla finalizzazione"

"Un peccato sentir dire che il Verona è in difficoltà perché ha zero punti, dopo certe prestazioni. Il nostro demerito è quello di non concretizzare al meglio quello che creiamo. Il Bologna è stato più cinico e ha sfruttato alcuni nostri errori. Oggi, però, devo star zitto e prendermi le critiche, il calcio è fatto di risultati. La rabbia viene dal fatto che la squadra c'è, ha la voglia di fare la partita contro qualsiasi squadra. Non sono d'accordo sul fatto che siamo in difficoltà. Non va riconosciuto solo il fatto che abbiamo perso, abbiamo messo in difficoltà anche il Bologna. Purtroppo paghiamo degli errori, siamo stati confusionari nel finale. Ora le chiacchiere se le porta via il vento, dobbiamo solo fare punti, lavorando sulla finalizzazione e sull'ultimo passaggio".