Di Francesco: “Secondo gol dell’Inter regalato. Rabbia per gli zero punti”

L'allenatore del Verona: "Simeone non entrato per un problema di slot"

Eusebio Di Francesco commenta la sconfitta del Verona con l'Inter. "Abbiamo mancato un po' in malizia e nel gestire le energie nel finale. Ci sono stati anche errori come nel primo gol di Correa che nasce da un errore in rimessa laterale nostro, glielo abbiamo praticamente regalato noi. Per reggere contro questi fenomeni la cattiveria bisogna tenerla fino alla fine, come nel primo tempo quando abbiamo fatto una grande gara. Bisogna concretizzare meglio. Portare a casa ancora zero punti mi fa rabbia. È venuta fuori la qualità dell'Inter, noi dovevamo gestire meglio la gara in alcuni momenti. Ho giocato senza centravanti perché volevo mettere una squadra con più gamba nella partita. Nel primo tempo è andata bene, poi no. Perché non Simeone? È stato un problema di slot, ho dovuto cambiare tre difensori anche per infortuni, come Ceccherini".