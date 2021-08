Di Francesco: “Stiamo crescendo, da Kalinic mi aspetto i gol, bravo Cancellieri”

L'allenatore del Verona: "Siamo più reattivi di qualche settimana fa, dal 50 siamo passati al 65 per cento della condizione"

Eusebio Di Francesco commenta la vittoria del Verona in Coppa Italia col Catanzaro. "Ho visto cose buone e altre da migliorare - dice l'allenatore dell'Hellas - ma la volontà della squadra c'è sempre stata. Dobbiamo essere più bravi nel chiudere l'azione, abbiamo creato tante situazioni da gol. Abbiamo fatto comunque tre reti contro un'ottima squadra. All'inizio della ripresa abbiamo abbassato un po' il ritmo. La forza di una squadra sta nel mantenere la concentrazione per tutta la gara. Diciamo che ora dal 50 siamo al 65 per cento. Siamo più reattivi di qualche settimana fa e ho visto cose interessanti. Mi sono piaciuti i movimenti tra le linee di Barak e Zaccagni e la capacità di sviluppare gioco sulla sinistra con Veloso che si apriva. Dobbiamo comunque ancora lavorare tanto, per essere più concreti. Da Kalinic mi aspetto che faccia gol. Ilic sulla trequarti è un esperimento e anche un'idea, è un centrocampista ma vede il gioco. Cancellieri è più bravo quando si apre e riceve palla esternamente. Sta lavorando bene e con attenzione e si mette a disposizione dei compagni. Deve restare coi piedi per terra e noi dobbiamo saperlo aspettare. Nel mercato cercheremo di migliorare dove potremo ma sono contento del gruppo che ho".