Di Francesco: “Verona al 50 per cento. Col Catanzaro partita vera”

L'allenatore dell'Hellas: "Per il mercato piena fiducia in D'Amico"

Redazione Hellas1903

Eusebio Di Francesco parla in conferenza stampa in vista della sua prima gara ufficiale da allenatore del Verona, quella di domani sera in Coppa Italia tra Hellas e Catanzaro.

Queste le parole del tecnico gialloblù.

“Come arriva il mio Verona alla gara con il Catanzaro? Anzitutto devo fare i complimenti al Catanzaro per il passaggio del turno e per l’ottima gara disputata contro il Como. Ha dimostrato di essere una squadra competitiva, una società che ha storia e che ha un allenatore preparato. Non sarà una partita semplice, anche se ovviamente noi siamo una compagine di categoria superiore. Ma dobbiamo dimostrarlo sul campo con i fatti e non a parole. Dovremo affrontare la partita in maniera ‘giusta’, come dico sempre ai ragazzi, e avere rispetto per l’avversario, mettendoci grande attenzione, concentrazione e determinazione.

A che punto sento di essere dopo il lavoro svolto in ritiro? Io non mi accontento, voglio vedere sempre grandi miglioramenti da parte della squadra. Penso che la squadra sia al 50% delle proprie possibilità. Ho visto delle buone cose ma anche altre da migliorare, e mi aspetto dei miglioramenti in tutte le fasi. Domani abbiamo l’occasione di fare una partita vera, conosciamo l’avversario, l’abbiamo studiato e dobbiamo essere preparati a gestire la gara in tutte le sue fasi.

Se sarò emozionato per la ‘prima’ al Bentegodi con il pubblico? Sicuramente mi si stringerà lo stomaco come in ogni partita dove il risultato conta. E’ una sensazione unica che mi stimola e mi dà la voglia di continuare a fare il mio lavoro. Sono contento di poter esordire sulla panchina del Verona in uno stadio dove sono stato spesso avversario, nel quale ho vissuto un pubblico molto appassionato e mi auguro possa presto tornare a riempire gli spalti.

Le condizioni di Ruegg, Faraoni e Frabotta? Frabotta sarà sicuramente tra i convocati, ma se sarà della partita o meno verrà valutato domani. Ruegg e Faraoni non saranno invece disponibili.

Se sono stato coinvolto nell’assegnazione della 10 a Zaccagni? La scelta è stata di Zaccagni e dei suoi compagni di squadra. Mattia l’ha voluto fortemente e questo mi fa piacere perché si vede che vuole maggiore responsabilità. Deve sapere, però, che non deve perdere quelle che sono le sue caratteristiche, con l’auspicio che in questa stagione possa fare qualche gol in più.

Quanto è intrigante un profilo come quello di Ilic? Partiamo dal presupposto che per Ivan non è ancora arrivato il transfert. E’ sicuramente un giocatore di grande prospettiva, di talento, non lo scopriamo oggi, ma anche lui come tutti noi non deve perdere l’umiltà del lavoro, che è fondamentale.

Se ho sensazioni positive rispetto a questa mia esperienza col Verona? Sono un ottimista di natura. Dopo le ultime esperienze, mi sembra normale che in questo momento debba dimostrare di esserci ancora, e credo che Verona sia il posto giusto dove poter cogliere questa opportunità. Mi conforta il grande spirito della squadra, la voglia di aiutarsi in ogni momento, anche nelle difficoltà

Se serve ancora qualcosa dal ‘mercato’? Stiamo lavorando e ripongo grande fiducia nel Direttore Sportivo Tony D’Amico”.