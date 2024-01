Di Francesco: “Verona meno fisico senza Djuric. Sono solidi”

Ha detto: "La filosofia di Baroni la conosco, è una squadra solida e determinata nel voler raggiungere i risultati. Gli mancheranno degli uomini ma la filosofia della squadra è chiara. Nelle difficoltà si esaltano un pochino. I ragazzi che hanno preso sono tutti interessanti, Sogliano è un bravo direttore e credo hanno messo dentro giocatori che servivano. Non so come giocheranno, un'ipotesi l'ho fatta e credo vanno presi con grande attenzione".

Prosegue il tecnico: "Loro con Djuric avevano caratteristiche diverse, hanno perso fisicità. Per me Henry è un ottimo attaccante, l'ho seguito quando era in Belgio. E' un calciatore più dinamico. Hanno tanti calciatori interessanti che si stanno mettendo in mostra. Hanno cambiato tanto ma riescono a mantenere sempre un'identità ben precisa".