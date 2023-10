Di Francesco: “Verona tosto. Il mio periodo all’Hellas? Non ne parlo”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita col Verona.

Prosegue Di Francesco: "Abbiamo recuperato Romagnoli e Lirola che mi permettono di avere delle alternative a gara in corso. Kaio Jorge non è ancora a disposizione, Gelli non credo che sarà disponibile nemmeno per il turno successivo, col Bologna, cosi come Harroui. Vedo i miei giocatori avere sempre tanto entusiasmo, si allenano bene".