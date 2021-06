Di Francesco: “Voglio un Verona di coraggio”

Il nuovo allenatore dell'Hellas: "Partirò dal 3-4-3"

Redazione Hellas1903

Eusebio Di Francesco si presenta alla stampa nella conferenza all'Hotel Due Torri in centro città.

Queste le dichiarazioni del nuovo allenatore del Verona.

"Verona è una città splendida. Sono venuto qui con l'obbiettivo di fare un buon lavoro col Verona. Ho avuto un incontro con D'Amico e per me è stato piacevole parlare con lui di calcio. Nel recente passato ho fatto degli errori. Hi trovato grande fiducia in me, questa società mi ha voluto fortemente. Il Verona ha avuto grande coraggio nell'affrontare le gare in questi due anni e da lì vorrei ripartire.

Giocatori? Di imprescindibile non c'è nessuno, la squadra viene prima. Serve aggressività, la mentalità giusta. Porterò delle diversità dal punto di vista tattico ma non voglio stravolgere il lavoro fatto.

L'obbiettivo è la salvezza e mi è stato questo. Io e D'Amico abbiamo già un ottimo rapporto ma ci siamo conosciuti solo un mese fa.

Setti mi è piaciuto perchè mi piacciono le persone dirette.

Vorrei dare continuità nella mentalità e nei risultati. Ma i copia incolla non mi piacciono. Partirò da quello che ha già dentro questa squadra.

Terrò la difesa a tre anche se lavorerò anche con quella a quattro. Per sfruttare gli esterni manterrò la linea a tre, con il 3-4-3.

Alla Sampdoria mi sono dimesso, non sono stato esonerato. Dopo poco si era rotto qualcosa tra me e non dico chi. Di errori ne ho fatti, me li tengo per me.

Berardi? Ho i brividi a parlarne. Sono felice di vedere a che livelli sia arrivato, anche in Nazionale. L'ho allenato quando tutti dicevano che era una testa di, che non meritava la A. Ho sempre visto le sue qualità fin dall'inizio, volevo portarlo alla Roma ma non è stato possibile. Sono davvero felice per lui".