Di Gennaro: “Fisico e gol, Folorunsho è forte”

La leggenda gialloblù: "Sarebbe un ottimo innesto, ma al Verona serve di più anche in attacco"

Intervistato dal "Corriere di Verona", Di Gennaro ha detto del giocatore cercato dal club gialloblù: “Ha fisicità, una grossa struttura, è uno che quando parte si fa sentire. Essendo duttile, Baroni con lui avrebbe tante possibilità di scelta. D’altronde lo conosce bene: l’ha allenato alla Reggina, di sicuro è stato lui a richiederlo. Per il Verona sarebbe un innesto di rilievo. Anche perché Folorunsho segna e l’Hellas deve ritrovare con la porta quella sintonia che c’è stata poco la stagione passata”.

Poi, sul mercato dell'Hellas, Di Gennaro ha aggiunto: “Oltre al centrocampo, che se arrivasse Folorunsho aggiungerebbe spessore e forza, penso che in attacco ci sia bisogno di avere di più. I gol possono venire da lontano, ma un attaccante di riferimento che sia in grado di assicurarne un buon numero è sempre determinante. Certo, se pensiamo al Verona di Simeone con Caprari e Barak parliamo di una realtà del tutto diversa, anche sul piano tattico: il paragone non si può fare, ma di sicuro l’Hellas deve trovare un finalizzatore”.