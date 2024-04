Di Gennaro: “Hellas, col Genoa pagati gli errori. Ma niente è perduto”

Antonio Di Gennaro, bandiera gialloblù, domenica al Bentegodi per ricevere l'omaggio del pubblico, ha parlato della gara con il Genoa e della lotta per la salvezza dell'Hellas.

Prosegue Di Gennaro: “Pensiamo a una partita dopo l’altra. È difficile per tutti, in quella zona di classifica. Il Sassuolo ha mancato la vittoria con la Salernitana dopo essere stato avanti per 2-0. Non ha Berardi. Il Frosinone propone un gioco pregevolissimo, ma prende tanti gol. Chi sbaglia di meno ha le possibilità più concrete per farcela”.